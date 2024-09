Lazio, ansia Castellanos. Due le alternative per Baroni

Tempo di lettura meno di un minuto

La formazione biancoceleste ieri ha vinto contro il Verona per 2-1, ma ha perso anche il suo centravanti per infortunio. Oggi esami

Ansia in casa Lazio per le condizioni di Taty Castellanos. Il giocatore argentino ieri ha segnato il gol del definitivo 2-1 contro il Verona, ma nella ripresa ha lasciato il campo per un problema muscolare. Oggi si sottoporrà a degli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Ovviamente c’è preoccupazione. In attesa di capire la situazione di Castellanos, Baroni già per il prossimo incontro di campionato contro la Fiorentina, può optare per due alternative: Noslin e Tchaouna.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Cm.com