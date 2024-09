La situazione complicata in casa Roma

Tempo di lettura 3 minuti

Analizziamo l’inizio di campionato della squadra di De Rossi che, nonostante il buon mercato, fatica ad ingranare

La Roma di Daniele De Rossi ha iniziato il campionato in maniera pessima: 3 punti in classifica con 0 vittorie in 4 partite e solo 2 gol segnati. Sotto il punto di vista del gioco ci si aspettava sicuramente di più visto quanto mostrato dai giallorossi nei primi mesi dell’era De Rossi. In questo articolo andremo ad analizzare la situazione in casa Roma con i possibili sviluppi.

Consci dell’inesperienza dell’allenatore giallorosso, va riconosciuto che il mercato romanista e la seconda metà della passata stagione, hanno posto sulla squadra capitolina molte aspettative che, per il momento, non sono state rispettate. Nonostante il sesto posto della scorsa annata, la Roma sotto la guida di De Rossi aveva convinto tutti mostrando un’ottima idea di gioco e arrivando ad un passo dalla terza finale europea consecutiva. Con gli acquisti fatti, da Dovbyk a Soulé passando per Hummels, Hermoso e Koné, molti hanno creduto che fosse l’anno giusto per i giallorossi per tornare in Champions League, che ricordiamo manca dalla stagione 2018-19.

Le “colpe”, se così vogliamo chiamarle, sono ovviamente da dividere. I giocatori sembrano ancora con le gambe appesantite dalla preparazione estiva mentre i nuovi stanno faticando ad inserirsi. Inoltre penso che questa squadra difficilmente possa giocare a 3 visti i pochi difensori centrali in rosa e credo che De Rossi dovrebbe tornare alla difesa a 4 magari provando il 4-2-3-1 per far coesistere Paulo Dybala e Matias Soulè, che dubito possano esprimere al meglio le loro qualità nel 4-3-3. Inoltre non capisco alcuni cambi effettuati dall’allenatore giallorosso in queste gare. Escludendo problemi fisici, Dybala non può uscire al 60′ in una partita come quella con il Genoa e in generale il triplo cambio ha fatto abbassare troppo la Roma che, di fatto, si è consegnata ai rossoblù che poi hanno trovato il pareggio nei secondi finali. Va bene dar fiducia ad un giovane come Pisilli però De Rossi deve trovare delle soluzioni per uscire da questo momento negativo. Intanto i Friedkin sono arrivati a Roma per dare, giustamente, fiducia alla squadra e all’allenatore che ricordiamo ha firmato un triennale.

I proprietari, così come il sottoscritto, credono che la rosa sia di qualità e che ci siano tutte le carte in regola per fare una stagione importante. L’inizio non è stato sicuramente come ci si aspettava ma mai giudicare un libro dalla copertina. Va dato il tempo necessario alla squadra per conoscersi e capire le richieste di De Rossi ma va dato del tempo anche allo stesso Daniele che ha le capacità per far giocare bene questi giocatori.

D’altro canto però ritengo anche che, conoscendo la piazza e i Friedkin, questo tempo non sarà infinito e di conseguenza se la situazione rimarrà più o meno la stessa tra 1-2 mesi, dubito fortemente che De Rossi proseguirà la sua esperienza come allenatore della Roma

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina