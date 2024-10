Nations League, terza giornata Lega A: Ronaldo ancora in gol, successi per Germania e Francia, la Spagna vince nel finale

Nations League, terza giornata Lega A: Ronaldo ancora in gol, successi per...

Tempo di lettura 2 minuti

Turno numero tre della competizione, ecco cos’è successo nei quattro raggruppamenti

Torna la Nations League con i campionati di club che osservano una settimana di sosta. Nel girone 1 vincono Croazia e Portogallo. I croati hanno la meglio in casa sulla Scozia per 2-1. I lusitani espugnano il campo della Polonia con il risultato di 3-1. Il gol del 2-0 porta la firma di Cristiano Ronaldo arrivato a quota 906 in carriera. Da segnalare per i polacchi la firma di Zielinski. Portogallo a punteggio pieno seguito dalla Croazia a quota 6 in classifica. Polonia terza con 3, nessun punto per la Scozia.

Gruppo 2 che vede oltre al pareggio dell’Italia col Belgio la vittoria della Francia con Israele. Sul neutro di Budapest transalpini che si impongono con un perentorio 4-1. Tra i gol francesi anche quello del giocatore della Lazio Guendouzi. Classifica equilibrata, gli azzurri si confermano al primo posto con 7 punti tallonati dalla Francia a 6, Belgio 4. Israele fermo a 0.

Terzo raggruppamento con la Germania corsara in Bosnia. Tedeschi vittoriosi per 2-1, decisiva la doppietta di Undav. Nell’altra gara parità tra Ungheria e Olanda, 1-1. Per gli oranje a segno l’interista Dumfries. Squadra di Nagelsmann prima a 7, segue l’Olanda con 5. Ungheria e Bosnia rispettivamente a 2 e 1 lunghezza.

Infine nel girone 4 la Serbia batte 2-0 la Svizzera grazie all’autogol di Elvedi e alla marcatura del solito Mitrovic. Vince anche la Spagna con la rete di Zubimendi che punisce la Danimarca al 79’. Finale 1-0 per i campioni d’Europa. Svizzera clamorosamente a 0 punti in classifica che vede al primo posto la Spagna con 7, a seguire la Danimarca a 6 e la Serbia con 4.

Glauco Dusso