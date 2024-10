Uefa Nations League: Italia-Belgio 2-2

Tempo di lettura 2 minuti

Una Nazionale spumeggiante non basta per portare a casa la vittoria. L’espulsione di Lorenzo Pellegrini al 40′ fa risorgere il Belgio

Nello stadio Olimpico di Roma prima che inizi la partita con le squadre in campo c’è un minuto di silenzio per ricordare il bomber azzurro Totò Schillaci, poi parte alla grande la nostra nazionale e trova al rete già al primo minuto con una combinazione che porta Cambiaso al suo primo goal in nazionale. Italia Padrona del campo e al 24′ arriva anche il raddoppio di Rategui dopo un’azione da manuale condita da un cambio di gioco da parte di Dimarco con un passaggio che definire squisito è poco. Ancora bel gioco e predominio azzurro quasi assoluto, sino al 40′ quando Pellegrini commette un fallo da dietro che lo spedisce direttamente nello spogliatoio. L’Italia in dieci uomini prende un altro colpo, diretto al mento, con il goal che arriva immediatamente, è De Cuyper che insacca al 42′ ed il Belgio torna a respirare e a sperare. Nel secondo tempo, anche grazie a qualche modifica tattica con spostamenti nello schieramento, il Belgio prende le redini del gioco e arriva al pareggio, è Trossard al 61′ che realizza praticamente sotto porta. I Diavoli Rossi continuano a dominare, ma non arrivano altri goal e nemmeno occasioni clamorose. Va detto che entrambe le reti belghe sono arrivate in seguito a calci da fermo e che i nostri ragazzi sono riusciti, seppur in dieci a tenere bene il campo e soprattutto la fase difensiva. Gli azzurri sono riusciti a portare a casa un risultato comunque utile ed una prestazione assolutamente convincente, almeno sino a quando in campo vi era parità numerica.

Fonti foto: fantacalcio.it

Luigi A. Cerbara