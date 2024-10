Pazienza finita al Cittadella: esonerato Edoardo Gorini, il prescelto è Dal Canto

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo il 6-1 contro il Sassuolo la società veneta ha deciso di sollevare il mister dall’incarico, per la sostituzione sembra essere fatta per l’ex Carrarese

Tempi duri per il Cittadella. Una delle squadre più sorprendenti degli ultimi anni in serie B adesso sta attraversando un inizio di torneo difficile. Solamente 7 i punti fatti in 8 giornate con la roboante sconfitta patita con il Sassuolo nell’ultimo turno per 6-1. La dirigenza granata ha deciso che era il momento di cambiare per dare una scossa. Edoardo Gorini è stato esonerato lo scorso weekend e nella rosa di tecnici per la sua sostituzione è stato scelto Alessandro Dal Canto, 49 anni, ex giocatore tra le altre di Juventus, Venezia e Bologna. Per quanto riguarda la carriera da allenatore si è cimentato in piazze come Padova, Venezia, Siena e Livorno. Ultimo incarico quello alla Carrarese, avventura finita lo scorso gennaio. Adesso una nuova sfida per lui, risollevare una squadra in grande difficoltà che spera possa riprendersi con un cambio al timone.

Glauco Dusso