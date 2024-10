Un Ricci da impazzire e ora sul talento del Torino i riflettori internazionali

Tempo di lettura 2 minuti

Il giovane centrocampista granata, continua a stupire con le sue prestazioni sia nel campionato italiano che con la Nazionale. Occhio all’Arsenal, che tenta il Calafiori bis

Samuele Ricci sta vivendo una stagione molto importante con il Torino, dimostrando una crescita costante e una maturità in campo che vanno ben oltre la sua giovane età (classe 2001). Prestazioni che sta ripetendo anche con la maglia della Nazionale azzurra, tant’è che Luciano Spalletti ha deciso di consegnargli ormai le redini del centrocampo. Ieri contro il Belgio, altra importante performance, dopo quelle sorprendenti e tutt’altro che banali contro Francia e Israele. La sua abilità nel dettare i tempi di gioco e la sua precisione nei passaggi hanno attirato l’attenzione di diversi osservatori internazionali, tra cui l’Arsenal, che ultimamente con i giocatori italiani ha un certo feeling: Riccardo Calafiori docet.

L’Arsenal, uno dei club più prestigiosi della Premier League, ha mostrato un forte interesse per Samuele Ricci. Secondo fonti vicine al club inglese, l’Arsenal sta cercando di rafforzare il proprio centrocampo e vede in Ricci il profilo ideale per aggiungere qualità e dinamismo alla squadra. Già in estate, infatti, ha sottratto al calcio nostrano il talento di Calafiori, sborsando circa 50 milioni di euro per acquistarlo dal Bologna. Inoltre, sempre a Londra e sponda Gunners milita pure Jorginho.

Con l’interesse crescente da parte di club di Premier League e le sue prestazioni in continua crescita, il futuro di Samuele Ricci appare molto promettente. Il giovane centrocampista ha dimostrato di avere la mentalità giusta per affrontare nuove sfide e di poter crescere ulteriormente in un contesto internazionale. Se il trasferimento in Premier League dovesse concretizzarsi, Ricci avrebbe l’opportunità di confrontarsi con alcuni dei migliori giocatori al mondo, un’esperienza che potrebbe accelerare ulteriormente il suo sviluppo. Tuttavia, il Torino farà di tutto per trattenere il suo gioiello, consapevole del valore che Ricci porta alla squadra.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Transfermarkt