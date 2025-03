Quarti di finale di Nations League: Italia-Germania 1-2

Tempo di lettura 1 minuto

Allo stadio San Siro di Milano arriva una sconfitta che brucia perché giunta dopo un’ottima gara degli azzurri e decisa da alcuni episodi negativi in fase realizzativa e soprattutto difensiva

L’Italia si mette in mostra, in questa gara di andata dei quarti di finale di Nations League, ma perde per degli episodi. Una nazionale che si fa notare per idee e bel gioco, ma anche per le solite amnesie difensive, soprattutto su tiri da fermo! Un vero peccato perdere una partita ben giocata, soprattutto nella prima frazione di gioco. La gara contro la Germania era una sorta di trampolino di lancio per fare quel salto di qualità che ancora manca e, seppur non nel risultato, possiamo dire senz’altro che nel gioco c’è stato. La squadra c’è e la fiducia che la circonda è alta, ci sono tutti i presupposti per recuperare il risultato nella gara di ritorno. Il tabellino recita vantaggio Italia al 9′ con Tonali che conclude a rete dopo un batti e ribatti in area tedesca e la Germania che la ribalta nel secondo tempo con due goal di testa, da palle da fermo, al 49′ Kleindienst e al 76′ Goretzka. Ritorno domenica 23 marzo alle 20:45 al Westfalenstadion di Dortmund per un passaggio alla semifinale contro una tra Danimarca e Portogallo e che potrebbe determinare un girone più agevole nella qualificazione al Mondiale 2026.

Luigi A. Cerbara