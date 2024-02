Napoli, sarà Calzona il sostituto di Mazzarri

Tempo di lettura meno di un minuto

De Laurentiis ha deciso di cambiare nuovamente visto che i risultati non sono andati come previsto

Francesco Calzona sarà il nuovo allenatore del Napoli. Per De Laurentiis il pareggio in extremis contro il Genoa non è sufficiente per salvare Walter Mazzarri dall’esonero, il quale ha conquistato solo 15 punti in 12 gare di campionato. Calzona, che ha già lavorato a Napoli come vice e come collaboratore tecnico, sia con Sarri che con Spaletti, svolgerà il doppio ruolo fino a giugno dato che è anche CT della Slovacchia. Nelle scorse ore si vociferava anche di un possibile ritorno di Hamsik come vice allenatore ma ad ora appare complicato.

Appuntamento a mercoledì per vedere l’esordio di Calzona sulla panchina partenopea in Napoli-Barcellona.

