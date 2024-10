Napoli: Lukaku da record, contro il Milan ha toccato quota 100 in Serie A tra gol e assist

Tempo di lettura 1 minuto

Il centravanti belga ha deciso il big match contro i rossoneri ed è diventato il quarto calciatore più veloce a stabilire questo primato negli ultimi venti anni di calcio italiano

Un altro gol in campionato, il quarto, condito da quattro assist (solo Lookman come lui fino a questo momento). Ieri sera grazie a questa rete, oltre a trascinare il Napoli alla vittoria contro il Milan, Romelu Lukaku è entrato nella speciale classifica dei calciatori in grado di toccare quota 100 tra gol e assist in Serie A. Il centravanti belga è stato il quarto più veloce a raggiungere questo traguardo negli ultimi vent’anni, essendogli bastate soltanto 137 presenze. Davanti a lui, due mostri sacri del suo ruolo, Diego Milito e Gonzalo Higuain, a cui sono state sufficienti rispettivamente 128 e 123 partite. Al primo posto di questa classifica invece rimane Francesco Totti, che in appena 111 presenze è riuscito a collezionare 67 gol e 33 assist.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)