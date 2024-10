Napoli: Meret vicino al rinnovo, nei prossimi giorni l’ufficialità

Tempo di lettura 1 minuto

Nella giornata di ieri il direttore sportivo Manna e l’entourage del portiere dei partenopei si sono incontrati, c’è ottimismo sulla chiusura della trattativa in breve tempo

L’inizio di campionato del Napoli non poteva essere dei migliori. Gli uomini di Antonio Conte sono primi in classifica, ieri sera hanno sbancato San Siro vincendo 2-0 ed insieme alla Juventus sono la miglior difesa della Serie A. Tra gli altri, il merito è anche di Alex Meret, che finora ha alzato il livello del suo rendimento rispetto alle scorse stagioni. E proprio nella giornata di ieri, insieme alla vittoria contro i rossoneri, potrebbe essere arrivata un’altra bella notizia per il portiere dei partenopei. Il suo entourage infatti ha incontrato il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna trovando un’intesa per il rinnovo del contratto di Meret che scadrà il prossimo giugno. L’accordo prevede un prolungamento fino al 2028, con opzione per un ulteriore anno. L’ingaggio sarà grossomodo lo stesso, intorno ai 3,8 milioni di euro a stagione.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ultimecalcionapoli.it)