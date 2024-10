Spagna: emergenza alluvione, rinviate due partite di Coppa del Re

Tempo di lettura meno di un minuto

Il peggioramento drastico delle condizioni meteorologiche negli ultimi giorni ha causato danni ingenti a parte del paese comportando il rinvio di due match di Copa del Rey

Sono giorni molto difficili in Spagna, a causa delle forti alluvioni che stanno colpendo una parte del paese, in particolare la provincia di Valencia e una parte di quella di Albacete. I morti secondo le prime stime sono già più di 60, a causa soprattutto dell’ingente quantitativo di acqua caduto nelle ultime 24-48 ore (l’equivalente di un mese di pioggia in condizioni normali). L’emergenza ha avuto inevitabili ripercussioni anche sul mondo del calcio, con le partite di Coppa del Re tra Parla Escuela-Valencia e Pontevedra-Levante che sono state rinviate. Per la prossima giornata di Liga è a rischio anche il match tra Valencia e Real Madrid in programma sabato al Mestalla.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ansa.it)