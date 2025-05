La prima volta in una finale: PSG vs Inter

Tempo di lettura 2 minuti

Mai nessuna partita ufficiale nella storia tra i due club, ci sono solo ricordi di amichevoli, così sarà ancora più straordinario. Gigio Donnarumma sfiderà i rivali di sempre

Tutto deciso! Il 31 Maggio 2025 l’ Allianz Arena di Monaco di Baviera ospiterà la finale della Champions League tra Paris Saint Germain e Inter, prima volta assoluta per i due club in una sfida ufficiale europea.

I nerazzurri seguono l’obiettivo del quarto titolo, mentre per i parigini sarebbe la prima volta, dunque una coppa che rimarrebbe ancora di più nella storia del calcio francese. Solo il Marsiglia riuscì nell’impresa nel lontano 1993.

Le cinque amichevoli del passato vedono tre vittorie per il PSG e due per l’ Inter di cui una ai rigori, ma parliamo di due squadre completamente diverse e rivoluzionate nel tempo, dunque le statistiche non sono attendibili dato che negli ultimi anni entrambe hanno subìto un cambiamento drastico.

Il PSG già campione per il 2024/2025 della Ligue 1, ha voluto una trasformazione coraggiosa cedendo i campioni più forti di sempre: Neymar, Messi ed in ultimo Mbappe ed aver raggiunto il traguardo della finale in Champions e vinto il campionato senza questi nomi è ancora più meritevole. Il prossimo 24 di maggio la rosa guidata dal tecnico Luis Enrique sarà protagonista anche della finale di Coppa di Francia contro il Reims. Il triplete è ancora una realtà.

Di contro l’ Inter di Inzaghi è una squadra che non si arrende. Dopo il sogno triplete infranto contro il Milan, una classifica di Serie A che la vede al secondo posto, ha lottato all’ultimo sangue per conquistare la finale contro il Barcellona. Di fatti ad oggi la Champions League è forse l’unico obiettivo più realistico anche se il campionato rimane ancora aperto.

In trepidante attesa di vedere una finale degna di nota, anche questa volta gli amanti di questo meraviglioso sport assisteranno ad uno show incredibile. Sarà una gara Francia contro Italia, Parigi contro Milano, una sfida vissuta dai tifosi come una finale del Mondiale. La rivalità storica calcistica tra le due nazioni sarà il motore di un match all’ultimo sospiro.

Fonti foto: agenciapi.com

Silvana Perrini