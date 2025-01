Napoli e Inter, gran duello in cima alla classifica

Tempo di lettura 2 minuti

Le due squadre sono potenzialmente a pari punti e stanno dando vita ad un grande confronto

Napoli e Inter stanno disputando un gran campionato che infatti le premia come le due migliori compagini della stagione, almeno finora. I partenopei hanno 53 punti mentre i nerazzurri inseguono a 50 ma con una partita da recuperare, dunque potenzialmente sono alla pari in quello che è sicuramente il miglior duello del campionato. Il Napoli ha affermato per l’ennesima volta quanto creda alla possibilità di tornare campione d’Italia dopo l’ultimo turno; la vittoria in rimonta contro la Juventus fa seguito a quella sull’Atalanta e dà agli azzurri molta consapevolezza nei propri mezzi anche in vista degli impegni futuri. L’Inter di contro non molla regolando facilmente il Lecce nello scorso turno e rimanendo a contatto prima della prossima giornata che sarà molto impegnativa per entrambe. Il Napoli sarà ospite della Roma che è in ripresa e che in casa viene da quattro successi consecutivi, l’Inter invece affronterà il Milan nel terzo derby stagionale, con le altre due sfide finite con festeggiamenti dalla parte rossonera di Milano, compresa la vittoria che ha consentito ai rossoneri di vincere la Supercoppa. Il duello a distanza tra le due squadre proseguirà fino allo scontro diretto, manca poco più di un mese, e sarà importante per entrambe arrivarci nelle migliori condizioni possibili sia fisiche che mentali, col match che darà probabilmente la favorita numero uno al titolo di campione d’Italia. Sullo sfondo resta sempre l’Atalanta che ha un po’ rallentato ma non vuole mollare, vedremo se riuscirà a inserirsi di nuovo con convinzione, la distanza di 7 punti è ampia ma non incolmabile e la squadra di Gasperini farà di tutto per tenere vivo il sogno scudetto.

Alessandro Fornetti