Milan e Lucca: interesse senza offerte ufficiali (ad oggi)

Il club rossonero sta valutando l’attaccante dell’Udinese, ma non ha ancora presentato proposte concrete. Il giocatore bianconero potrebbe essere un’alternativa a Gimenez

Il Milan ha messo gli occhi su Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, come potenziale rinforzo per la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, la società rossonera sta valutando l’opportunità di ingaggiare il giocatore bianconero, ma al momento non ha ancora avanzato alcuna offerta ufficiale al club friulano. L’interesse del Milan per lui è stato confermato da fonti vicine alla squadra, che vedono nell’attaccante anche nel giro della Nazionale un’opzione interessante per il futuro. Lucca potrebbe rappresentare un’alternativa più economica rispetto ad altri obiettivi di mercato del Milan, come Santiago Gimenez, per il quale il Feyenoord continua a sparare grosso: ossia una cifra superiore ai 40 milioni di euro.

