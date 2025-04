Roma, prosegue una folle rincorsa per l’Europa

Tempo di lettura 2 minuti

I giallorossi sbancano San Siro e prolungano la serie di risultati utili consecutivi

La Roma di Claudio Ranieri continua a correre ed a sperare in una qualificazione alla prossima Champions League o all’Europa League. La rincorsa è partita da lontanissimo, dalle zone basse della classifica che verso dicembre addirittura preoccupavano i tifosi che prima di tutto volevano raggiungere la salvezza matematica. Dalla sconfitta contro il Como però è cambiato tutto; la Roma ha collezionato 18 risultati utili consecutivi e ora guarda con ottimismo al finale di stagione ed alla possibilità di centrare un’inaspettata qualificazione alle coppe europee del prossimo anno, che sia in Champions o in Europa League. Ranieri ha ridato entusiasmo e ha valorizzato tutti i calciatori della rosa, il calendario ha dato un aiuto nel momento più importante ma anche nel periodo degli scontri diretti la squadra sta rispondendo presente. Il successo a Milano contro l’Inter segue quella contro il Verona ed i pareggi nel derby e con la Juventus, con una Roma che sembrava un po’ in flessione e che invece si è meritata una vittoria che in pochi si aspettavano. I punti in classifica sono 59 ed a quattro giornate dal termine i giallorossi devono mantenere questo livello per cercare di avvicinare le posizioni utili della classifica; il prossimo match contro la Fiorentina è un altro crocevia importante con entrambe le compagini in lotta per gli stessi obiettivi. Soulé in questo momento è l’uomo in più, ha dato molti punti con i suoi gol e ha trovato la giusta fiducia dopo un inizio non facile passato principalmente in panchina; sue sono state infatti le reti decisive contro Parma, Empoli e Inter fruttate ben nove punti alla squadra, tra l’altro tutte in trasferta dove la Roma ha avuto dei grossi problemi per quasi un anno. Ranieri dovrà essere bravo a tenere alta l’asticella, ogni passo falso potrebbe costare caro e dopo una rincorsa del genere sarebbe un peccato non riuscire a raggiungere quantomeno la prossima Europa League, competizione con cui la Roma ha ancora un conto in sospeso.

