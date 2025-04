Ancelotti-Brasile ci siamo! Il tecnico pronto a diventare il c.t. verdeoro

Tempo di lettura 1 minuto

L’annuncio ieri in serata, sembra arrivata la fumata bianca per l’allenatore del Real Madrid come prossima guida della Seleçao verso il mondiale del 2026

Quando nessuno forse se lo aspettava più, l’affondo. Ieri sera l’annuncio dai principali esperti in materia, Carlo Ancelotti sarà il nuovo commissario tecnico del Brasile. L’accordo raggiunto con il presidente della federazione brasiliana Rodrigues partirà da giugno con alle porte due match di qualificazione al mondiale del 2026 con Ecuador e Paraguay. Verosimilmente Ancelotti non guiderà, quindi, il Real Madrid nel Mondiale per Club, e la sua ultima partita con i blancos sarà quella contro la Real Sociedad programmata il 25 maggio. Un allenatore ad interim, probabilmente Solari, siederà sulla panchina durante la trasferta americana. Poi si andrà alla ricerca del nuovo mister che stando alle ultime voci dovrebbe essere Xabi Alonso che sta pere concludere la sua avventura al Bayer Leverkusen. Un giro di panchine che alimenta la curiosità degli appassionati, soprattutto nel vedere all’opera Ancelotti al timone di una delle nazionali più importanti che però non vince un mondiale dal 2002. Chissà che con il Brasile non possa essere l’ennesima impresa del tecnico italiano.

Glauco Dusso