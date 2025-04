Kean di nuovo a Firenze: si allena con la Fiorentina

Tempo di lettura meno di un minuto

L’attaccante viola, dopo essere ritornato a Parigi per motivi familiari, ha fatto nuovamente rientro al Viola Park e pomeriggio farà gli allenamenti

Moise Kean dopo aver saltato le partite contro Cagliari ed Empoli, in quanto ritornato a Parigi per motivi familiari, è rientrato in mattinata a Firenze e nel pomeriggio farà lavoro differenziato al Viola Park. Una buona notizia per Raffaele Palladino, in vista di questo rush finale che vede la Fiorentina in lotta per un posto in Champions League e soprattutto nelle semifinali di Conference contro il Real Betis. A proposito della sfida contro gli spagnoli, Kean dovrebbe essere convocato ma non partire titolare, visto che non ha allenamenti alle spalle. Ma il ritorno del capocannoniere viola è fondamentale.

Sandro Caramazza

Fonte foto: