Barcellona e Inter fanno la conta: ecco chi gioca e chi no

Tempo di lettura 1 minuto

Domani sera l’attesissima semifinale di andata in casa dei blaugrana, alcuni protagonisti non saranno della partita, altri al rientro o a mezzo servizio

L’attesa sta per finire. Da stasera, con Arsenal-PSG, scattano le semifinali di andata in Champions League. Domani sarà il turno di Barcellona e Inter in una partita dai tanti significati. Soprattutto i nerazzurri hanno visto sgretolarsi negli ultimi dieci giorni tutte le loro certezze con tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa Italia. Quella con i blaugrana, freschi vincitori della Copa del Rey, diventa una sfida delicatissima. Entrambe le squadre devono fare i conti con l’infermeria. Dalla parte dei padroni di casa due forfait pesanti. Robert Lewandowski non riesce a recuperare dal problema muscolare che lo ha colpito prima di Pasqua. Oltre a lui anche Baldè non sarà del match. Da Simone Inzaghi, invece, alza bandiera bianca Benjamin Pavard, uscito dal match con la Roma per una distorsione alla caviglia che gli impedirà di scendere in campo domani. Dumfries dovrebbe riprendere il suo posto sulla destra dopo i minuti fatti domenica. Il punto interrogativo è Marcus Thuram. L’attaccante sembra recuperato visti anche gli ultimi allenamenti. Starà al tecnico decidere come impiegarlo, o meglio se rischiare o no di buttarlo nella mischia dal primo minuto. Per il resto la formazione si porta dietro solo un dubbio ovvero quello tra Dimarco e Carlos Augusto. Puntare sull’italiano, anche se non in forma, o andare sul brasiliano sempre sul pezzo? Simone Inzaghi ci risponderà domani sera.

Glauco Dusso