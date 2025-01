Milan: ufficiale Walker, arriva in prestito con diritto di riscatto

Tempo di lettura 1 minuto

I rossoneri hanno finalmente chiuso la trattativa per il difensore inglese del Manchester City, pronto un contratto fino al 2027 a 4 milioni di euro a stagione

Non sarà più il top player di qualche anno fa, ma rimane comunque un grande colpo di mercato. Da oggi infatti, Kyle Walker è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Dopo una lunga trattativa, il club rossonero si è accordato col Manchester City per un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 4 milioni di euro. La stessa cifra che il terzino inglese percepirà come ingaggio nei due anni e mezzo previsti dal contratto che si appresta a firmare. A questo punto non è da escludere una cessione di Emerson Royal, che in ogni caso sarà molto probabilmente rimosso dalle liste per la Serie A e la Champions League per fare spazio proprio a Walker. Un rinforzo importante per Conçeicao.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)