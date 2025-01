Borussia Dortmund: esonerato Sahin dopo la sconfitta con il Bologna

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico turco ha pagato caro il pessimo cammino in Bundesliga e la sconfitta di ieri sera contro i felsinei ed è stato sollevato dall’incarico subito dopo il termine del match

Non è una stagione facile questa per il Borussia Dortmund, almeno fino a questo momento. Il decimo posto in Bundesliga è un rendimento più che deludente e nonostante l’ottima prima fase di Champions League, ieri sera è arrivata una sconfitta pesante in rimonta con il Bologna, che ha fatto scivolare i gialloneri fuori dalle prime otto posizioni della nuova maxi classifica della competizione. Il k.o. contro i felsinei è costato caro a Nuri Sahin, tecnico del Borussia, che è stato esonerato. La dirigenza ha comunicato la decisione al 36enne allenatore turco subito dopo la gara ed ora è in cerca del successore.

Luca Missori

