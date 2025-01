Venezia: Pohjanpalo vicino al Palermo, ipotesi Belotti o Shomurodov per sostituirlo

Tempo di lettura 1 minuto

L’attaccante dei lagunari è vicino al club rosanero, in caso di partenza i veneti starebbero pensando di rimpiazzarlo o col centravanti del Como o con quello della Roma

Una trattativa piuttosto sorprendente, per dinamica e tempistica, ma che potrebbe concretizzarsi a breve. Stiamo parlando del possibile passaggio di Joel Pohjanpalo dal Venezia al Palermo, attualmente in Serie B. I tifosi lagunari non ci stanno, vogliono che il loro bomber rimanga almeno fino a giugno, ma l’attaccante finlandese è più vicino alla Sicilia ogni giorno che passa e dunque il club veneto è già alla ricerca di un sostituto. I due nomi papabili al momento per l’attacco sono quelli di Andrea Belotti ed Eldor Shomurodov. Entrambi stanno trovando poco spazio al Como e alla Roma, mentre a Venezia avrebbero sicuramente più chances di giocare titolari, soprattutto in caso di partenza di Pohjanpalo. I prossimi giorni saranno decisivi in tal senso.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)