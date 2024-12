Milan: pronto il ricorso al Tar per il rinvio della partita col Bologna

Tempo di lettura 1 minuto

I rossoneri stanno pensando di rivolgersi alla giustizia amministrativa per contestare la decisione del sindaco di Bologna dello scorso 24 ottobre

Ancora non si conosce la data esatta del recupero della partita di campionato tra Bologna e Milan (probabilmente si giocherà a febbraio 2025), ma le polemiche per la decisione del sindaco Matteo Lepore a distanza di un mese e mezzo ancora non si sono placate. Il Milan infatti, con l’appoggio anche della Lega di Serie A, è intenzionato a proporre ricorso al TAR dell’Emilia Romagna contro il provvedimento del primo cittadino bolognese, preso di concerto con il prefetto della città. Secondo il club rossonero infatti, questo rinvio rischia di creare un precedente che può minare il regolare svolgimento del campionato. In caso di accoglimento del ricorso, il risarcimento verrà devoluto alla Fondazione Milan per la realizzazione di iniziative benefiche.

Luca Missori

(Fonte immagine: Diretta.it)