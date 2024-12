Udinese: tegola Okoye, starà fuori almeno tre mesi

Tempo di lettura 1 minuto

Il portiere titolare dei friulani è stato operato nella giornata di ieri dopo la lesione al legamento del polso destro e non tornerà in campo prima di metà marzo

Un ottimo avvio di campionato per l’Udinese, che lunedì sera è tornato alla vittoria sul campo del Monza, piazzandosi momentaneamente al nono posto in classifica a -2 dal Milan settimo. C’è però una cattiva notizia per i friulani ed è l’infortunio di Okoye, portiere titolare. L’estremo difensore bianconero, durante gli allenamenti della scorsa settimana, ha subito una lesione al legamento scafolunato del polso destro. Nella giornata di ieri è stato operato e sarà costretto a restare fuori dai campi di gioco per almeno tre mesi. Il club non sembra in ogni caso intenzionato ad intervenire sul mercato di gennaio per cercare un sostituto del proprio primo portiere, che inizierà la riabilitazione già nelle prossime settimane.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)