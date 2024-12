Roma: recuperati Dovbyk e Celik per il Braga, ancora out Cristante

Tempo di lettura 1 minuto

Per la sfida di Europa League contro i portoghesi Ranieri avrà a disposizione sia il centravanti ucraino che l'esterno turco, ma è ancora incerta la loro presenza dal primo minuto

Dopo la vittoria convincente contro il Lecce, la Roma è tornata a respirare allontanando lo spettro della zona retrocessione. La strada da fare per ritornare in carreggiata però è ancora lunga, sia in campionato che in Europa. Proprio in Europa League domani sera i giallorossi affronteranno il Braga. La vittoria è d’obbligo, per scalare la classifica della prima fase della competizione, e per conquistarla Claudio Ranieri potrà contare anche sui recuperati Dovbyk e Celik. Il centravanti ucraino, debilitato da problemi fisici ed influenza, ha saltato la sfida di sabato contro il Lecce, ma è a disposizione per domani, quantomeno dalla panchina. Idem il terzino turco, uscito durante il primo tempo del match contro i salentini per un infortunio muscolare. Ancora ai box invece Cristante, che ha problemi alla caviglia e proverà a tornare tra i convocabili per la trasferta di Como di domenica prossima. Per il resto tutti a disposizione.

