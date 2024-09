Milan, le condizioni di Maignan verso il derby

Tempo di lettura meno di un minuto

Il portiere francese è uscito anzitempo nella gara di ieri in Champions League contro il Liverpool

Buone e cattive notizie in casa Milan per quanto riguarda l’infortunio di Mike Maignan. Nessuna lesione per il portiere della nazionale francese ma solo una forte contusione alla coscia destra che però, molto probabilmente, gli farà saltare il derby di domenica contro l’Inter. Maignan è uscito anzitempo nella partita di ieri in Champions League contro il Liverpool dopo un contrasto con Diogo Jota. In caso di forfait del francese verrà confermato Lorenzo Torriani.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina