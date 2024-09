Albert Gudmundsson attende il verdetto per l’accusa di violenza sessuale in patria

Tempo di lettura 1 minuto

Il calciatore islandese rischia il carcere da un minimo di un anno, ad un massimo di 16

I fatti risalirebbero all’estate scorsa e il calciatore islandese si è sempre dichiarato innocente. In prima istanza la questione sembrava essere stata superata, dato che la Procura aveva chiesto l’archiviazione, salvo dover riaprire il caso per il ricorso della ragazza presunta vittima. L’accusa esplicita sarebbe quella di “Cattiva condotta sessuale” a seguito del fatto accaduto nel 2023 quando Albert, all’interno di un locale, avrebbe palpato la ragazza accusatrice senza il suo consenso. La sentenza di primo grado potrebbe giungere intorno al 10 ottobre. La Fiorentina potrà, al momento, schierarlo in campo regolarmente, mentre non sarà così per la Nazionale che, per regolamento della Federcalcio islandese, non può convocare calciatori sotto indagine.

Fonte foto: today.it

Luigi A. Cerbara