Milan: infortunio muscolare per Pulisic, in dubbio con il Lecce

Tempo di lettura 1 minuto

L’attaccante statunitense è uscito nei minuti di recupero della sfida contro il Paris Saint-Germain per un risentimento al flessore della coscia sinistra, potrebbe rientrare dopo la sosta

Una vittoria importante per il Milan quella di ieri sera con il Paris Saint-Germain, arrivata al termine di una grande prestazione. Dalla possibile eliminazione prematura ai gironi alla concreta possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale. Tutto in una notte. C’è però una cattiva notizia per i tifosi rossoneri ed è l’infortunio di Christian Pulisic, uscito nei minuti di recupero del secondo tempo per un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Pioli ha fatto trapelare che molto probabilmente si tratta di un crampo, ma l’esterno statunitense è recidivo in questo tipo di affaticamenti ed è dunque in dubbio per la sfida di sabato pomeriggio sul campo del Lecce. In ogni caso, le sue condizioni verranno valutate meglio nei prossimi giorni.

Luca Missori

(Fonte immagine: Milanlive.it)