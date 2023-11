Ciro Immobile: 200 gol con la Lazio

Tempo di lettura 2 minuti

L’attaccante campano ha agganciato questo record segnando di destro, di sinistro, di testa e siglando i rigori

Ieri con la rete decisiva, 1-0 il finale, contro il Feyenoord in Champions il bomber della Lazio Ciro Immobile ha raggiunto quota 200 gol con la casacca biancoceleste. 165 reti in Serie A, 16 reti in Europa League, 10 reti in Coppa Italia, 6 reti in Champions League, 2 reti in Supercoppa Italiana, 1 rete in Conference League.

Numeri super per un giocatore che nell’agosto del 2016, contro l’Atalanta, ha segnato il primo gol in biancoceleste. Il primo di una lunga serie.

Un gol dopo l’altro, mai sazio il bomber e capitano della Lazio. Che diventa sempre più l’emblema del club, con e senza critiche. I numeri parlano chiaro.

Immobile è il miglior bomber della storia della Lazio in tutte le partite ufficiali, ma lo è anche per i biancocelesti nel campionato di serie A con 165 gol.

In più con la Lazio ha vinto la classifica dei cannonieri nel 2018, nel ’20 e nel ’22, nel 2020 si è aggiudicato anche la scarpa d’oro grazie alle 36 reti.

In Nazionale non ha macinato record ma ha comunque conquistato il titolo Europeo nel 2021.

Prima dell’avventura nella Lazio aveva disputato un’ottima stagione, 2013/14 con il Torino, vincendo anche in quel caso il titolo di cannoniere in A. In B ha fatto parte del super Pescara di mister Zeman con Verratti e Lorenzo Insigne nel 2012 con tanto di promozione in A.

La Juve ad inizio carriera lo ha tenuto un paio di stagioni in Primavera ma le presenze di Ciro Immobile in prima squadra sono state pochissime. Invece in A con il Genoa, in Germania con il Borussia Dortmund e in Spagna con il Siviglia non ha lasciato il segno.

Comunque per Immobile all’orizzonte c’è un altro record da centrare: le 200 reti in A visto che sta a quota 197… il traguardo è vicino!

Stefano Rizzo