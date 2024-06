Mazzarri-Persepolis: clamoroso dietrofront, gli iraniani scelgono Garrido

Tempo di lettura meno di un minuto

L’ex allenatore del Napoli sembrava ormai destinato a partire per l’Iran ma alla fine la sua ‘nuova’ società di destinazione ha cambiato idea

Quando sembrava ormai tutto fatto per l’inatteso arrivo di Walter Mazzarri al Persepolis, la squadra iraniana ha cambiato idea in maniera altrettanto inaspettata. Al posto dell’ex allenatore, tra le altre, di Napoli e Torino è stato infatti scelto Juan Carlos Garrido. L’ex tecnico, tra le altre del Villarrèal, ha conquistato una Coppa del Marocco col Raja Casablanca nel 2017 ed una CAF Confederation Cup l’anno successivo sempre con la compagine marocchina. Garrido in precedenza aveva allenato anche in Egitto, vincendo una Supercoppa d’Egitto (’14) ed un’altra CAF Confederation Cup con l’Al-Ahly (’14) . Adesso l’esperienza in Iran, battendo in extremis la concorrenza proprio di Walter Mazzarri.

Luca Missori

