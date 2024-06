Diario Euro 2024: nel gruppo “E” l’Ucraina lotta ma viene eliminata, mentre nel gruppo “F” soffia forte il vento dell’Est con la Georgia che avanza agli ottavi, così come la Turchia che segna in zona Zaccagni

Tempo di lettura 4 minuti

Sembra non poter esserci un momento di gioia per l’Ucraina, nemmeno sul piano sportivo, visto che subisce l’eliminazione dal torneo seppur con 4 punti come tutte le altre formazioni del girone E: Romania, Belgio e Slovacchia che avanzano agli ottavi. Nel girone F passano Portogallo, Turchia e Georgia, mentre viene eliminata la Repubblica Ceca

Ora di sentenze per il gruppo E con due incontri determinanti per quattro formazioni incredibilmente tutte a quota 3 punti. A Stoccarda l’Ucraina ce l’ha messa davvero tutta contro il Belgio che ha giocato più per non prenderle, poco spettacolo e diversi errori ed è così che il match termina con uno scialbo 0-0. I gialloblu hanno pagato caro gli errori sotto porta del capocannoniere della Liga Artem Dovbyk che, oggi più che mai, è sembrato la brutta copia di quello che ha portato in alto il Girona grazie alle sue reti. Paradossalmente è andato più vicino al goal il solito Ruslan Malinovskyi che inspiegabilmente è stato schierato soltanto a 20′ dalla fine. Una partita “all’italiana” quella dei belgi che, come detto, hanno pensato principalmente a mantenere la propria porta inviolata. L’altra gara del girone vede affrontarsi, a Francoforte, Slovacchia e Romania, terminata 1-1 con i goal di Duda (S) al 24′ ed il pareggio su rigore di R. Marin (R) al ’37. Sicuramente una partita più scoppiettante e piacevole dell’altra, almeno nella prima parte della gara, ma il fatto che il pareggio porti alla qualificazione di entrambe le formazioni, spinge ad una maggiore prudenza nel secondo tempo ed infatti il risultato non cambierà più. Un girone che quindi termina con quattro formazioni a 4 punti (prima volta assoluta in un campionato europeo ndr). Le posizioni in classifica vengono quindi determinate dalla differenza reti. Prima la Romania, secondo il Belgio, terza la Slovacchia, quarta ed ultima l’Ucraina. Romania e Belgio con la stessa differenza reti +1, ma con i rumeni che hanno segnato due goal in più rispetto ai diavoli rossi; Slovacchia differenza reti 0, Ucraina eliminata per la peggior differenza reti (-2). Gli ottavi di finale saranno quindi Inghilterra-Slovacchia; Francia-Belgio; Romania-Olanda.

Khvicha K’varatskhelia e Cristiano Ronaldo

A Gelsenkirchen, per il gruppo F, nella sfida tra Georgia e Portogallo, in attesa di record e giocate del fuoriclasse portoghese Ronaldo, è la Georgia a partire a razzo. Una brutta palla persa a centrocampo dai portoghesi agevola un repentino contropiede e Kvaratskhelia infila in rete al 2′. Un gran portiere e ottimi attaccanti, velocità e supremazia atletica, questi i segreti della Georgia che gioca una partita fantastica. Pessima prova di Cristiano Ronaldo ammonito al 28′ e sostituito al 66′ con solo un pericoloso calcio di punizione come nota all’attivo, ma anche il resto della squadra non fa molto meglio e al 57′ arriva il raddoppio georgiano con un calcio di rigore messo a segno dall’infallibile Mikautadze. Il 2-0 finale qualifica Kvara e compagni come una delle migliori terze, con 4 punti e affronterà la Spagna nella gara degli ottavi. Il Portogallo, nonostante la sconfitta, si classifica al primo posto e affronterà la Slovenia per gli ottavi di finale. Nell’altra gara del gruppo, ad Amburgo, si sono sfidate Repubblica Ceca e Turchia, gara frizzante e con discrete emozioni, anche negative come l’espulsione di Barák al 20′ per doppia ammonizione. Nonostante i 70 minuti in inferiorità numerica, i cechi riescono a tenere il campo magnificamente e la Turchia soffre sino all’ultimo minuto. La sequenza dei goal che portano all’1-2 finale: Çalhanoğlu al 51′; Souček al 66′; Tosun ’94, quindi solo nel finale giunge la liberazione per una qualificazione turca come seconda del girone, con i cechi eliminati come ultimi ad 1 punto. Riassumendo gli ottavi di finale delle tre formazioni qualificate saranno: Spagna-Georgia; Portogallo-Slovenia; Austria-Turchia. Eliminate come terze l’Ungheria e la Croazia. L’Italia passa grazie al gol di Zaccagni!

Fonti foto: eurosport.it; corrieredellosport.it

Luigi A. Cerbara