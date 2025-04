La Roma aggancia la Lazio

Tempo di lettura 3 minuti

Incredibile rimonta dei giallorossi sui cugini biancocelesti e il 13 aprile le due compagini si sfideranno nel derby

Alzi la mano chi il 14 novembre scorso, data del ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina della AS Roma con i giallorossi a -2 dalla zona retrocessione, immaginava una Roma ad aprile in corsa per un posto Champions? Pochi, pochissimi, forse nessuno. Un lavoro eccezionale sta svolgendo Ranieri anche in questa occasione. Prima del suo arrivo la Roma era in ginocchio dopo l’esonero a sorpresa di De Rossi e la parentesi pessima di Juric. Una squadra allo sbando che si trascinava verso il baratro. Mister Ranieri però ha saputo leggere nel migliore dei modi tutta la situazione, ha rialzato il gruppo e sta tirando fuori il meglio da ogni singolo giocatore. I risultati strada facendo hanno cominciato a sorridere ai giallorossi e addirittura nel 2025 la Roma è la squadra con il punteggio più alto tra tutti i 5 campionati top in Europa. Una squadra solida in difesa e spietata in attacco. A novembre il distacco dalla Lazio era siderale, i biancocelesti viaggiavano ad alti ritmi, ma passo dopo passo la distanza si è accorciata, in mezzo il derby vinto dai giallorossi, il quinto su cinque con Ranieri sulla panchina della AS Roma, fino all’aggancio stabilito in questo weekend. Le due compagini capitoline occupano infatti la sesta e la settima posizione con 52 punti. Ad inizio stagione in pochi avrebbero scommesso su una Lazio competitiva a grandi livelli perchè quasi tutti i senatori non erano più presenti in rosa e gli arrivi non eccitavano gli animi. Inoltre mister Marco Baroni dopo tanta esperienza è alla sua prima avventura su una panchina di un certo richiamo. Nel complesso però sono tanti gli aspetti positivi, è ancora vivo il sogno di vincere l’Europa League, ma in campionato l’andatura si è abbassata.

Domenica 13 aprile è previsto il derby capitolino di ritorno, una partita rilevante anche per la zona Champions in cui sono coinvolte anche l’Atalanta, il Bologna e la Juve, squadre che stanno sopra alle romane in classifica. Il Milan sembra aver abdicato, -9 dal quarto posto, ci crede ancora invece la Fiorentina a quota 51 punti.

Mancano 8 partite di campionato in cui la Lazio è impegnata anche in Europa al contrario della Roma. Vedremo se l’impegno europeo darà maggiori sicurezze ai biancocelesti da riversare anche sui campi della serie A oppure toglierà energie fondamentali in vista della volata finale per il quarto posto. Baroni dovrà gestire al meglio le risorse a disposizione, Ranieri invece vorrà chiudere la sua carriera nel migliore dei modi ovvero portando la sua squadra del cuore in Champions.

