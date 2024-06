Milan: si raffredda la pista Zirkzee, il nuovo obiettivo è Lukaku

Tempo di lettura 1 minuto

I rossoneri dopo aver insistito per settimane con l’attaccante olandese ora hanno deciso di virare sul centravanti belga anche per una questione di costi

Ad un mese dalla fine del campionato, il Milan non è ancora riuscito a trovare il nuovo centravanti titolare dopo il trasferimento di Olivier Giroud negli Stati Uniti. La dirigenza rossonera sta cercando di accontentare Paulo Fonseca con un nome di alto profilo, ma c’è sempre il problema dei costi da tenere sotto controllo. Per Joshua Zirkzee, su cui il Milan ha fatto un pressing importante nelle scorse settimane, la base d’asta è di 40 milioni di euro, mentre per l’altro grande obiettivo di mercato, Benjamin Sesko del Lipsia, la richiesta è addirittura di 50 milioni. Per questo motivo, la società meneghina avrebbe deciso di virare su Romelu Lukaku, leader del reparto offensivo dei cugini dell’Inter per diversi anni. Il centravanti belga è al momento impegnato all’Europeo ed ha ancora due anni di contratto con il Chelsea. Il club londinese ha già aperto alla sua cessione, ma il club rossonero vorrebbe provare ad acquistarlo in prestito per avere così più soldi da spalmare sull’ingaggio del giocatore. La trattativa è agli inizi e non sembra affatto facile, anche perché Lukaku è già da diverso tempo nel mirino di un’altra squadra italiana: il Napoli di Antonio Conte.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)