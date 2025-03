Lutto nel giornalismo sportivo: è morto Elio Corno, aveva 78 anni

Tempo di lettura 3 minuti

Il giornalista sportivo, divenuto celebre grazie al Processo di Biscardi, è venuto a mancare ieri, proprio nella giornata in cui l’Inter, squadra di cui era tifosissimo, ha festeggiato il suo compleanno

Giornata di lutto quella odierna per il giornalismo sportivo italiano. Ieri sera infatti, è venuto a mancare Elio Corno, celebre giornalista calcistico e grande tifoso dell’Inter. Aveva 78 anni, a breve ne avrebbe compiuti 79 e si è spento nello stesso luogo in cui è nato e cresciuto, la sua Milano, lasciandoci proprio il 9 marzo, il giorno in cui la sua amata Inter festeggia il suo compleanno (il cento diciassettesimo quest’anno).

Nato il 25 aprile del 1946, Corno ha dedicato la sua vita alla passione per il giornalismo sportivo, riuscendo a trasformarla in una professione a cui ha sempre dedicato tutto sé stesso, senza mezze misure. Ha rivestito ruoli importanti sia sulla carta stampata che in televisione. È stato, tra gli altri, caporedattore de La Gazzetta dello Sport e della sezione sport de Il Giornale, ma è grazie al “Processo di Biscardi” che ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico. Una rapida ascesa, da telecronista delle partite dell’Inter per le emittenti locali lombarde a ospite fisso del programma di approfondimento calcistico più seguito dei primi anni 2000.

Infine, l’approdo a “Diretta Stadio” su 7 Gold. È proprio grazie a questa trasmissione che Corno è entrato definitivamente nel cuore di tutti gli appassionati di calcio grazie ai suoi splendidi siparietti con Tiziano Crudeli, amico fraterno e tifosissimo del Milan. Con la sua nemesi rossonera si stuzzicavano e si provocavano a vicenda in continuazione, non solo durante i derby, riuscendo ad risultare divertenti senza mai degenerare nella volgarità che talvolta caratterizza il panorama giornalistico del calcio italiano.

Fonte immagine: Dilei.it

Elio Corno era un giornalista professionale e serio, che allo stesso tempo sapeva prendersi poco sul serio nei modi e nei contesti adeguati. Pungente, scanzonato e grande appassionato di calcio, ha scritto anche due libri: “Il vangelo del vero anti-milanista” e “Cara Inter”. Il primo ebbe successo non solo tra i tifosi nerazzurri ma anche tra quelli rossoneri. Un tributo bipartisan meritato, che testimonia come andrebbe sempre vissuta una rivalità calcistica cittadina. Un modo sano ed ironico di raccontare lo sport di cui Corno era un ottimo esempio.

Tutta la redazione si unisce al dolore per la sua dipartita e porge le sue più sentite condoglianze ad amici e familiari, ciao Elio!

Luca Missori

(Fonte immagine: Notizie.virgilio.it)