Gli ingredienti segreti della Roma: mister Ranieri, bandiere al vento ed un pizzico di Soulè – Shomurodov

Il tecnico fa i miracoli, la tifoseria giallorossa i salti mortali, la Roma avanza senza freni

Roma e l’AS Roma sono in trepidazione: per una corsa in campionato senza fiato e per la voglia di proseguire il cammino in Europa. I giallorossi sono tornati alla ribalta dopo un inizio sottotono da dimenticare con De Rossi e l’incubo Juric.

Mister Ranieri è la chiave del riscatto, l’uomo dei miracoli del Leicester, professionista indiscusso, leale, capace e soprattutto romano e romanista. Poi Shomurodov e Soulè, due giocatori che nelle ultime partite sono stati gli ingredienti mancanti, hanno fatto la differenza.

Shomurodov classe 1995, ha centrato un goal epico all’ultimo secondo contro l’Athletic Club facendo esplodere lo Stadio Olimpico di gioia. Il calciatore uzbeko era in partenza per il Venezia ma il Mister con il suo intuito lo ha trattenuto a Roma.

Soulè classe 2003 nella 28esima giornata di campionato contro l’ Empoli è stato decisivo con il goal dello 0-1 con il sottofondo della tifoseria in trasferta che cantava l’inno. Matias in queste settimane ha dimostrato di aver trovato equilibrio e spazio nella rosa e soprattutto di poter essere un ” presente ” ed un “futuro”, è determinante nel gruppo insieme ai compagni argentini.

La squadra corre in campo senza tregua, sugli spalti la tifoseria giallorossa ha fatto parlare tutto il mondo con le sue bandiere al vento, con una coreografia nella notte del match Roma- Athletic da lasciare senza fiato anche chi di calcio conosce ben poco.

Una coreografia popolare e democratica, con 60.000 bandiere con i colori storici, rosso pompeiano e giallo ocra.

E’ arrivata l’ora del riscatto: la Roma ha tutte le carte in regola per poter ambire al quarto posto, sono 6 i punti che la dividono dalla Juventus. Per le prossime partite contro Cagliari e Lecce la parola d’ordine sarà: vietato sbagliare. Ad aprile ci saranno le sfide contro Juventus, Lazio ed Inter. Un mese di fuoco.

Merito dello spirito di gruppo a 360°: Mister Ranieri è riuscito a far tornare la dignità alla squadra, poi la tifoseria è quella spinta in più fondamentale. Chiaro il messaggio agli avversari: la Roma oggi è determinata a raggiungere gli obiettivi prefissati solamente con un po’ di ritardo. Testa alta a giovedì, Bilbao sarà protagonista di una notte infuocata. Vietato commettere errori.

Fonte foto: www.passionedelcalcio.it

Silvana Perrini