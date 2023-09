L’ultimo ballo della Champions League che conosciamo

Tempo di lettura 3 minuti

Inizia oggi la nuova stagione della competizione europea più prestigiosa che cambierà faccia nella prossima edizione

Ci siamo, l’attesa è finita, oggi ricomincia la Champions League. Ci eravamo lasciati a giugno con il Manchester City che alzava il trofeo per la prima volta nella storia a discapito dell’Inter di Simone Inzaghi. Ad aprire le danze quest’oggi saranno i gironi E, F, G e H, con dunque il Milan che affronterà il Newcastle e la Lazio che sfiderà l’Atletico Madrid mentre, nella giornata di domani, i gruppi A, B, C e D con impegnate Inter e Napoli contro Real Sociedad e Sporting Braga.

Sarà, a mio parere, una Champions difficile da pronosticare. Sono diverse le grandi del calcio che non parteciperanno in questa edizione (Juve, Liverpool, Chelsea, Ajax ecc.) e, di conseguenza, ci sono anche squadre ‘inaspettate’ e che daranno un pizzico di imprevedibilità in più a questa competizione come il Newcastle, l’Union Berlino, la Real Sociedad e il Lens. Detto ciò, viene molto complicato, se non impossibile, non considerare i detentori della coppa nel lotto dei favoriti alla vittoria finale. Loro, il solito Real Madrid, il Bayern Monaco che sembra aver iniziato con il piede giusto, e il Barcellona sono le squadre che penso possano far meglio quest’anno. Per quanto riguarda le italiane, l’Inter credo sia quella che, almeno in partenza, possa dire la sua visto anche il girone alla portata. La finale giocata alla pari con i Citizens e, in generale, il percorso fatto lo scorso anno ha dato consapevolezza ai ragazzi di mister Inzaghi che, come sappiamo, è molto bravo nel preparare le gare ad eliminazione diretta. Il Milan deve affrontare un girone molto spigoloso mentre Napoli e Lazio non vivono un periodo molto roseo.

Manchester City vincitore della Champions League 2022-23

Inoltre questa sarà l’ultima edizione della Champions League che conosciamo. Nella prossima stagione, quindi nell’edizione 2024-25, si passerà da 32 a 36 partecipanti e si abbandoneranno gli 8 gironi da 4 squadre: ci sarà un girone unico dove ogni squadra giocherà 8 partite, anziché 6, di cui 4 in casa e 4 in trasferta. Ogni partecipante affronterà 2 team per fascia, con una sfida in casa e una in trasferta, e senza il sistema di andata e ritorno. Le prime 8 del girone andranno agli ottavi, dalla nona alla 24esima disputeranno i play-off per accedere anch’essi agli ottavi mentre le ultime 12 saranno eliminate.

Fonti foto: Getty Images, Sports Illustrated

Davide Farina