Milan-Newcastle, Pioli cambia 3 giocatori. Tonali il grande ex dal 1′

Tempo di lettura 1 minuto

I rossoneri cercheranno di rialzare la testa dopo la brutta batosta subita nel derby di Milano. A San Siro, arrivano gli inglesi del fondo Pif

Milan-Newcastle, prima giornata di Champions League. Il Milan va a caccia di una reazione immediata dopo l’incredibile 5-1 subito nel derby contro l’Inter. L’avversario è tosto, ovvero il nuovo e rinomato Newcastle di proprietà araba. Pioli dovrebbe cambiare tre giocatori rispetto a sabato: fuori Kjaer, Reijnders e Pulisic; dentro Tomori, Pobega e Chukwueze. Dall’altro lato, Eddie Howe manderà in campo dal primo minuto il grande ex Sandro Tonali. Nell’ultima uscita in Premier League, contro il Brentford, era rimasto precauzionalmente in panchina per tutta la partita. Accanto a lui ci sarà il talentuoso brasiliano Bruno Guimaraes, mentre in attacco lo svedese Isak.

Sandro Caramazza

Fonte foto: calciomercato.it