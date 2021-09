L’Irlanda del Nord fa un bel regalo alla Nazionale imbattibile

37 risultati utili consecutivi, nessuna selezione è mai riuscita in questa impresa. Da ieri sera il cammino verso il Mondiale è meno ripido

Il periodo non è tra i migliori perchè i giocatori sono reduci dalle vacanze e si è giocato poco e in queste tre gare di qualificazione per il Mondiale in Qatar l’Italia non si è espressa al meglio. Contro la Bulgaria è arrivato un pari striminzito e inatteso. Il gol che ci avrebbe dovuto spianare la strada o almeno regalare i tre punti era stato siglato da Chiesa, ma l’unica occasione costruita dagli avversari in tutta la partita, al tramonto del primo tempo, si è concretizzata fissando il punteggio sull’uno a uno. Nella seconda frazione gli azzurri non hanno avuto quella cattiveria che li ha contraddistinti ad Euro 2020. Qualche imprecisione di troppo e la bravura del portiere bulgaro non ci hanno fatto cogliere i tre punti. Il rammarico è tanto visto che di fronte c’erano diversi calciatori ‘scartati’ da società piccole italiane. Poi nello scontro diretto in Svizzera ha pesato ai fini del risultato finale, 0-0, l’errore dal dischetto di Jorginho, il quale aveva fallito anche uno dei cinque rigori nella finale contro l’Inghilterra a luglio. Da ieri però la classifica sorride di più agli azzurri in virtù del successo degli uomini del ct Mancini contro la Lituania per 5-0 in casa, quattro errori grossolani in occasioni delle reti commessi dagli ospiti apparsi molto modesti, e dello 0-0 della Svizzera in trasferta contro l’Irlanda del Nord. Il portiere Peacock-Farrell è stato decisivo parando il tiro dagli undici metri di Seferovic.

Il rigore fallito dallo svizzero Seferovic

Ora la Nazionale italiana ha raggiunto il record delle 37 partite senza perdere, ed è in testa al girone con 14 punti (grazie anche alle tre vittorie per due reti a zero ottenute a marzo contro l’Irlanda del Nord in casa e in trasferta contro la Bulgaria e la Lituania) e ha 6 punti in più della Svizzera, la quale però ha due gare in meno disputate rispetto agli azzurri. Questi due incontri della selezione elvetica verranno giocati ad ottobre (in casa contro l’Irlanda del Nord e in trasferta in Lituania) quando l’Italia sarà impegnata in Nations League. Poi a novembre ci sarà lo scontro diretto Italia-Svizzera il giorno 12 nello stadio Olimpico di Roma. La Svizzera non potrà più arrivare sopra in classfica rispetto agli azzurri pertanto dovrà giocarsi la partita più a viso aperto e questo potrebbe essere un bel vantaggio per la truppa guidata dal ct Roberto Mancini.

Ieri viste le numerose assenze, per infortunio o per riposo precauzionale, il commissario tecnico ha potuto vedere all’opera diversi giocatori poco utilizzati. Kean con una doppietta e Raspadori autore di una rete e un quasi gol (il suo tiro sarebbe andato fuori ma è stato deviato in gol da Utkus) si sono messi in luce in positivo. Di Lorenzo ha siglato la quinta rete finale.

Da campioni d’Europa in carica e senza aver partecipato all’ultima spedizione mondiale non possiamo assolutamente fallire la qualificazione che si ottiene con il primo posto, mentre il secondo dà l’accesso agli spareggi, un’ipotesi che non vogliamo neanche prendere in considerazione.

Sulla strada verso il Qatar c’è appunto al Svizzera e poi la delicata trasferta nell’Irlanda del Nord.

Prima però ci aspetta la semifinale contro la Spagna di Nations League e l’eventuale finale per il primo posto.

Il popolo azzurro ha voglia di festeggiare nuovamente, non deludeteci, Forza Azzurri!!!

Fonti foto: Gazetta.it; LaRegione.ch

Stefano Rizzo