Le italiane in Europa vogliono stupire

In Champions alcune corazzate sembrano insuperabili, ma in Europa league e nella nuova Conference le compagini del nostro paese possono arrivare in fondo

Stasera ripartono i gironi delle coppe europee, con tre manifestazioni come una ventina di anni fa quando al posto della neonata Conference League c’era la Coppa delle Coppe.

In Champions il PSG si è rinforzato in maniera mostruosa mettendo a segno colpi del calibro di Messi, Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi e Wijnaldum, pertanto il club parigino diventa la squadra da battere al pari del Chelsea campione in carica e con un Lukaku in più. Per le italiane perciò il sogno di alzare la coppa dalle grandi orecchie si fa più complicato considerando poi il ridimensionamento che c’è stato nella Juve, senza Cristiano Ronaldo, nell’Inter, con le partenze di Lukaku e Hakimi appunto, e nel Milan, che non avrà più il portiere della Nazionale azzurra Donnarumma tra i pali. L’Atalanta è l’unica che sulla carta non ha variato più di tanto il valore della rosa, ha acquisito esperienza ma senza dubbio non parte con i ruolo di favorita. I rossoneri sono inseriti in un raggruppamento quasi proibitivo per le loro speranze, Atletico Madrid, Liverpool e Porto sono ostacoli difficile da superare. L’altra compagine di Milano si ritrova di fronte come lo scorso anno il Real Madrid e lo Shakhtar e vorrà riscattarsi passando il turno. L’Atalanta è inserita nel gruppo delle due finaliste della scorsa Europa League, il Villarreal e il Manchester United che ha da poco riaccolto Cristiano Ronaldo. I nerazzurri in Champions proveranno nuovamente a stupire tutti. La Juve non dovrebbe invece avere problemi nello staccare il pass per gli ottavi.

In Europa League il Napoli e la Lazio possono puntare a un grande cammino. Gli azzurri stanno nello stesso girone del Leicester ed entrambe sono le favorite per accedere al turno successivo. I biancocelesti se la vedranno con la Lokomotiv Mosca, il Marsiglia e il Galatasaray, in un girone alquanto equilibrato. Come sempre in questo periodo non è possibile fare dei pronostici attendibili su questa competizione perchè molto dipenderà dalle retrocesse, terzo posto dalla Champions, se saranno squadre che avranno i mezzi per puntare alla coppa o meno. Stesso discorso per la Conference League, le terze classificate nei gironi di Europa League scenderanno in questa nuova competizione. Per ora la Roma e il Tottenham sono le squadre più forti. Un torneo che dà spazio a molti piccoli club, ma che fascino potrà avere? Lo scopriremo strada facendo, intanto non dimentichiamoci che da questa stagione in Europa in caso di parità nel doppio confronto ad eliminazione diretta il gol in trasferta non varrà più doppio.

Stefano Rizzo