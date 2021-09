Italia record e brividi: la strada verso il mondiale si fa in salita

Con il pareggio di ieri sera con la Svizzera (0-0) il girone per i ragazzi di Mancini si complica, nonostante questo la nazionale italiana compie la miglior striscia di sempre con 36 risultati utili consecutivi

Il rientro dalle ferie estive si sa, è sempre quello più duro. Lo conferma l’Italia di Mancini che anche nella seconda sfida di questo mese, nelle qualificazioni al mondiale 2022, rimedia un pareggio. Contro una Svizzera priva dei suoi migliori interpreti ma con la nuova guida tecnica di Murat Yakin, gli azzurri hanno palesato un indubbio ritardo di condizione rispetto agli avversari. Niente di preoccupante visto che la stagione dei club italiani conta solo, per la maggior parte, due match ufficiali.

Quello che però bisogna considerare è che la strada verso il Qatar adesso si fa impervia. L’Italia è sempre prima a quota 11 punti con gli elvetici a 7 ma con due gare in meno rispetto agli uomini di Mancini. Non è detto che le vincano entrambe ma in quel caso Chiellini e compagni scenderebbero al secondo posto, piazzamento che vale gli spareggi qualificazione. Assume un peso specifico enorme la decisiva sfida di ritorno proprio con i rossocrociati del 12 novembre. All’Olimpico di Roma ci si giocherà tutto per cambiare le sorti del girone C.

Veniamo alle note liete, anche se portano soltanto il prestigio della storia. L’Italia, infatti, con il pareggio di ieri sera scrive il suo nome negli annali come la nazionale con la striscia più lunga di imbattibilità, 36 gare. Superate sul filo di lana il Brasile, dal 1993 al 1996 (I verdeoro pretendono che venga inserita la gara del ’95 contro la Romania, che però presentava una Nazionale B), e la Spagna del periodo 2007-2009. Se la squadra di Mancini passerà indenne anche la sfida di mercoledì con la Lituania oltre a portare a 37 le partite senza sconfitta arriverà al traguardo dei tre anni. E’ datata 10 settembre 2018, infatti, l’ultima debacle azzurra quando la nazionale italiana cadde sotto i colpi del Portogallo in Nations League, contesa decisa dalla rete di Andrè Silva. Da allora 29 vittorie e 7 pareggi, compresa la scorsa cavalcata estiva che ha portato l’Italia sul tetto d’Europa.

Adesso, però, bisogna concentrarsi sul match di mercoledì. D’ora in poi saranno vietati i passi falsi e soprattutto pensare che da campioni d’Europa le cose possano essere più facili. Il passato è stato esaltante ma adesso bisogna guardare al presente e soprattutto al futuro. L’aspetto che preoccupa più i tifosi italiani è quello riguardante la fase offensiva. Immobile con la maglia azzurra sembra lontano parente di quello ammirato nella Lazio ma anche il centrocampo ieri sera è sembrato sulle gambe. Lo stesso Jorginho, grande protagonista della stagione passata, è apparso impreciso sbagliando anche un rigore non da lui. Chissà se Roberto Mancini non butti nella mischia forze fresche con la Lituania. In rampa di lancio sono pronti due giocatori sembrati in ottima forma in campionato, Raspadori e Pellegrini, quest’ultimo rigenerato dalla cura Mourinho. Come al solito encomiabile, invece, Federico Chiesa lottatore su tutti i palloni.

Mancini dovrà venire a capo della situazione, lui saprà sicuramente come venire fuori da questo momento di appannamento. Il mondiale 2022 non può sfuggire, ci vuole una reazione da campioni d’Europa.

Glauco Dusso