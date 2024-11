L’Inter e il Lipsia nel mirino: ecco Lautaro e Calhanoglu, stop Acerbi

Tempo di lettura 1 minuto

Domani torna la Champions League e i nerazzurri ritrovano due pedine importanti per il match coi tedeschi, si ferma di nuovo il difensore centrale, allarme Frattesi

Smaltita la sbornia di Verona, l’Inter prepara la gara europea contro il Lipsia di domani. Squadra da prendere con le molle quella tedesca anche se in Champions League si trova ancora clamorosamente a zero punti. L’ultima sconfitta di sabato in Bundesliga testimonia come sia una compagine dalle grandissime individualità ma anche dagli incredibili passaggi a vuoto. Meglio non prendere sotto gamba l’impegno dunque. Simone Inzaghi può sorridere visti gli ultimi allenamenti. Sono tornati in gruppo Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez, arruolabili dunque per San Siro domani sera. Stamattina, invece, sono arrivati gli esami per Francesco Acerbi uscito anzitempo dal match del Bentegodi. Per lui un’elongazione al bicipite femorale destro. Salterà Lipsia e Fiorentina restando costantemente monitorato. Prontissimo de Vrij autore anche di un gol di pregevole fattura sabato pomeriggio. Stop dell’ultim’ora anche per Davide Frattesi che ha saltato l’allenamento odierno per un problema alla caviglia sinistra. L’Inter è carica, altri tre punti in Europa potrebbero contribuire a blindare l’arrivo tra le prime otto.

Glauco Dusso