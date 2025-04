Se ne salverà soltanto una: Lecce, Venezia ed Empoli nelle sabbie mobili

Tempo di lettura 3 minuti

A quattro giornate dal termine la lotta per non retrocedere in serie A si è ormai ristretta a tre squadre nonostante la matematica dica altro, troppo lontane però le altre

Ormai siamo arrivati alle ultime battute e quindi anche ai verdetti finali di un campionato che nelle varie zone di classifica si sta rivelando avvincente. Per quanto riguarda la zona retrocessione gli ultimi risultati hanno ormai ristretto a tre il numero di squadre che si giocheranno l’unico posto rimasto per la salvezza. Sì perché tutte le altre, seppur a livello di punti sarebbero ancora passibili di rischi, sono ormai in una posizione di ampio vantaggio. Cagliari, Verona e Parma, ovvero le compagini in questione, hanno una distanza di sicurezza dal terzultimo posto (8 punti i sardi, 7 le altre due), che con quattro turni alla fine solo un tracollo totale con corrispondente vittoria delle altre potrebbe metterle in pericolo.

Domenica molto probabilmente ci saluterà ufficialmente il Monza, che lascerà solo l’Inter a non essere mai retrocessa in B. Chi invece dovrà ancora lottare per evitare la condanna sono Lecce, Venezia ed Empoli. Le tre formazioni non ne vogliono proprio sapere di vincere. L’ultimo successo dei salentini risale a tre mesi fa con il Parma, quello dei lagunari è più recente visto che il 12 aprile hanno superato il Monza ma anche loro non prendevano tre punti dall’ultimo mese dell’anno scorso. Infine l’Empoli che sono quasi 5 mesi che insegue una vittoria. La classifica recita Lecce 27, Empoli e Venezia 25. Nel prossimo weekend impegno sicuramente più ostico per Lecce ed Empoli che ospiteranno rispettivamente la capolista Napoli e la Lazio. Il Venezia andrà a Torino contro i granata, squadra meno affamata ma comunque temibile.

Il punto insperato rimediato dal Lecce a Bergamo nel turno precedente ha sicuramente dato ossigeno agli uomini di Giampaolo. Tralasciando i fattori extra campo, potrebbe essere una spinta notevole per i giallorossi verso il finale di torneo. Le altre due continuano ad arrancare.

La preoccupazione di D'Aversa per il suo Empoli

Prevedere come andrà è sicuramente difficile. L’unica cosa che possiamo dire è che chi si trova davanti in classifica è favorito per accaparrarsi l’unico posto che vale la salvezza. L’andamento lento delle tre compagini non apre a grossi ribaltoni ma si sa, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Ecco nel dettaglio gli ultimi quattro impegni delle squadre coinvolte:

Lecce: Napoli (C), Verona (T), Torino (C), Lazio (T).

Venezia: Torino (T), Fiorentina (C), Cagliari(T), Juventus (C).

Empoli: Lazio (C), Parma (C), Monza (T), Verona (C).

Il cammino meno difficoltoso dovrebbe essere quello dell’Empoli mentre gli altri due hanno più ostacoli. Ora però è arrivato il momento di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Il tempo stringe, non si può più sbagliare. Un posto disponibile, tre concorrenti. Se ne salverà solo uno.

Glauco Dusso