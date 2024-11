Svelati i quarti di finale della Nations League

Tempo di lettura 1 minuto

Italia-Germania, Croazia-Francia, Olanda-Spagna e Danimarca-Portogallo si affronteranno il 20 e il 23 marzo 2025

In giornata sono stati sorteggiati i quarti di finale della Nations League che debuttano per la prima volta in questa competizione. La nostra nazionale affronterà la Germania in un vero e proprio classico che dirà a Spalletti e Nagelsmann il livello raggiunto dai loro ragazzi. Croazia e Francia invece sarà un rematch della finale Mondiale del 2018 quando si imposero i francesi per 4-2. La nazionale di Descahmps parte ovviamente favorita ma la sfida sarà comunque apertissima. Olanda-Spagna anche è un rematch visto che le due selezioni si sono affrontate in finale nel Mondiale in Sudafrica quando Andres Iniesta consegnò la prima, e per ora unica, Coppa del Mondo agli spagnoli. L’Olanda si sta riprendendo dopo gli ultimi anni negativi ma incontrerà una Spagna in ottima condizione. Danimarca-Portogallo in apparenza è la sfida meno intrigante ma non bisogna sottovalutare le qualità dei portoghesi e la serenità con cui i danesi affronteranno le partite.

L’andata si disputerà il 20 marzo mentre il ritorno ci sarà tre giorni dopo, quando scopriremo le 4 semifinaliste della Nations League. Se gli azzurri passeranno il turno incontreranno o il Portogallo o la Danimarca.

Fonte foto: it.uefa.com

Davide Farina