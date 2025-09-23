L’inizio sciagurato della Fiorentina

Tempo di lettura 2 minuti

La Viola ha raccolto solo due punti in queste prime quattro gare disputate in campionato e deve trovare delle soluzioni per riassestare la mira

Questo inizio di campionato della nuova Fiorentina di Stefano Pioli ha lasciato tanta amarezza nei tifosi. La squadra, con i soli 2 punti in 4 partite, non è ovviamente riuscita a mantenere le aspettative, non è per ora una Fiorentina migliore rispetto a quella della passata stagione. Con questo non voglio dare già per fallito il progetto con Pioli in panchina ma lo andremo ad analizzare in questo articolo.

Dopo le dimissioni di Palladino, Commisso e Pradè hanno deciso di affidare la guida tecnica ad un allenatore esperto come Stefano Pioli che, per giunta, aveva già allenato a Firenze. Il mercato di livello ha aiutato a creare quelle aspettative di cui si parlava prima: nessuna cessione importante, nonostante le avances arabe per Comuzzo, e gli arrivi di giocatori con margini di crescita come Piccoli, Fazzini, Sohm, Lamptey e Nicolussi Caviglia uniti alla grandissima esperienza di Edin Dzeko. Tutto ciò sembrava molto coerente con quanto fatto da Pioli nell’esperienza al Milan dove lavorò con un gruppo formato sia da giocatori giovani che da grandi campioni in età “avanzata”.

Difficile dare con certezza i motivi che hanno portato a questo inizio molto complicato. Probabile che il gruppo non abbia ancora assorbito, come è normale che sia, i principi di Pioli così come l’allenatore potrebbe avere bisogno di ulteriore tempo per capire bene come far girare la rosa a sua disposizione. Quest’ultima cosa che ha un’importanza inquantificabile, è visibile nei vari moduli utilizzati dall’ex Milan in queste prime uscite tra difesa a 3 e difesa a 4 come abbiamo potuto vedere contro il Como.

Ci sono già voci su un possibile esonero di Pioli (clicca qui per saperne di più) ma mi sembra troppo presto per giudicare il suo operato. Non si può esonerare un allenatore dopo sole 4 partite di campionato e un esempio eclatante è stata la Roma nella passata stagione e i risultati che ha avuto dopo l’esonero di De Rossi e l’arrivo di Ivan Juric.

Capisco la frustrazione che ci può essere nei tifosi della Fiorentina ma a volte è meglio partire male per poi risollevarsi piuttosto che fare una grande partenza per poi, piano piano, spegnersi.

