Donnarumma vince il premio di miglior portiere, a Yamal quello di miglior giovane, Gyokeres re degli attaccanti

Il portiere italiano si aggiudica il prestigioso riconoscimento per la seconda volta dopo il 2021, mentre il talento del Barcellona conquista il trofeo Kopa, il centravanti svedese viene incoronato come miglior bomber

Ieri è stata la serata della cerimonia del Pallone d’Oro, andato quest’anno a Ousmane Dembelé. Tra gli altri riconoscimenti, da segnalare il premio Yashin per il miglior portiere, vinto da Gigio Donnarumma. L’estremo difensore italiano per la seconda volta in quattro anni è stato incoronato come il migliore nel suo ruolo e ci ha tenuto a ringraziare, oltre alla sua famiglia, anche quelli che fino a poco tempo fa erano i suoi compagni di squadra al Paris Saint-Germain. Donnarumma infatti in estate è passato al Manchester City.

Altro protagonista della serata di ieri è stato senza dubbio Lamine Yamal. Il talento del Barcellona, ad appena 18 anni,è andato ad un passo dal vincere il Pallone d’Oro, classificandosi in seconda posizione. Allo stesso tempo però è riuscito ad aggiudicarsi il premio Kopa per il miglior giovane. Verdetto più che giusto, vista la straordinaria stagione disputata dal giocatore spagnolo.

Una menzione va fatta anche per Viktor Gyokeres. Il centravanti svedese in estate è passato dallo Sporting Lisbona all’Arsenal e proprio grazie all’incredibile stagione disputata con il club portoghese si è aggiudicato il prestigioso premio “Gerd Muller” per il miglior attaccante. D’altronde i 54 gol in 52 presenze tra tutte le competizioni parlano da soli. Un rendimento straordinario, che ha consacrato Gyokeres come uno dei migliori numeri nove in circolazione.

Infine Luis Enrique è stato eletto miglior allenatore, premio Cruijff, e PSG migliore squadra.

Luca Missori

