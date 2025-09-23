Dembele conquista il premio individuale più prestigioso

Tempo di lettura 3 minuti

Festa grande per il campione francese il quale era il favorito numero uno alla vigilia. Il PSG in campo durante la premiazione

Nel 2023 è stato assegnato l’ultimo pallone d’oro a Messi che ha raggiunto quota 8, il suo rivale Cristiano Ronaldo ha ritirato questo trofeo per l’ultima volta nel 2017, 5 totali, insomma dal 2008 al 2023 i due fuoriclasse si sono alternati nella vittoria, solamente Modric nel 2018 e Benzema nel 2022 sono riusciti a primeggiare. Ora però il vento è cambiato con i due campionissimi Messi e CR7 che non giocano più nei campionati top europei e infatti l’anno scorso a trionfare è stato Rodri e ora Ousmane Dembelè.

Determinante la vittoria in Champions del PSG trascinato da Dembele ai fini della classifica finale di questo premio così prestigioso. Oltretutto il PSG nella scorsa stagione ha conquistato il Triplete. Dembele è stato protagonista nella vittoria del campionato, collezionando 21 reti, vincendo la classifica dei bomber a pari merito con Greenwood del Marsiglia, nella coppa di Francia ma soprattutto ha realizzato 8 reti nella scorsa Champions.

Nei 6 anni al Barça l’asso francese solo a sprazzi è riuscito a imporsi per le sue qualità in quanto ha avuto diversi infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi con regolarità. Nel primo anno nel PSG non ha brillato particolarmente mentre nella sua seconda annata il tecnico Luis Enrique lo ha impiegato come falso nove, con libertà di svariare su tutto il fronte di attacco. I risultati positivi sono sotto gli occhi di tutti. Accelerate palla al piede, assist, gol, insomma Dembele è un giocatore straordinario.

Il calcio è imprevedibile ma fa comunque effetto che nell’albo d’oro del pallone d’oro ci sia Dembele e non Mbappe, anche se l’attaccante del Real Madrid quanto prima vorrà portarsi a casa questo trofeo.

Alle spalle di Dembele ecco il giovanissimo talento spagnolo del Barça Lamine Yamal. La semifinale di Champions persa dai blaugrana contro l’Inter ha influito negativamente ma per il 18enne il futuro è più che roseo. Terza posizione per un altro giocatore del PSG, il centrocampista portoghese Vitinha, faro della manovra. Due assi come Salah e Raphinha sono giunti rispettivamente quarto e quinto. Il portierone azzurro Gigio Donnarumma è arrivato nono.

Il PSG era in campo durante la premiazione in quanto stava recuperando l’incontro di campionato contro il Marsiglia. Il club parigino è stato sconfitto per 1-0 dagli uomini allenati da De Zerbi. Dembele non convocato per infortunio.

Per il prossimo pallone d’oro influirà tantissimo il Mondiale in programma dall’11 giungo al 19 luglio.

Fonte foto: IlFattoQuotidiano.it

Stefano Rizzo