Lautaro Martinez sempre più goleador in Nazionale. Amichevole Inter-Padova 3-1. Liverpool: Leoni subito in lista Champions

Tempo di lettura 3 minuti

L’attaccante e capitano nerazzurro, con l’ennesimo goal con la selezione argentina, supera Maradona nella classifica marcatori all time dell’Albiceleste. Intanto la formazione milanese batte i Biancoscudati ad Appiano Gentile. I Reds escludono dalla lista dei partecipanti alla coppa dalle grandi orecchie Chiesa, ma non il giovanissimo difensore italiano

La vittoria dell’Albiceleste sul Venezuela nel girone Sud America ha segnato più di uno spartiacque, dal possibile addio di Messi alla nazionale (leggi qui), all’ennesimo goal dell’attaccante per eccellenza, quel Lautaro Martinez che con la sua rete numero 33 in nazionale, ha superato El Pibe de Oro ed è salito al quinto posto nella classifica all time. Classifica marcatori della nazionale argentina che vede al primo posto il più che degno erede di Diego Armando Maradona e cioè Lionel Messi con ben 114 goal, probabilmente irraggiungibile! A seguire, dal secondo al quarto posto, Gabriel Batistuta a quota 55, Sergio Agüero 41, Hernán Crespo 35.

Un’Inter ovviamente rimaneggiata, viste le tante assenze per le nazionali, batte in un’amichevole di lusso il Padova ad Appiano Gentile. I Biancoscudati di Matteo Andreoletti, neopromossi in Serie B, sono stati un ottimo sparring partner per un test match interessante. I nerazzurri sono andati a segno con Carlos Augusto, Mkhitaryan ed il classe 2003 Andy Diouf acquistato dal Lens per 20 milioni e che risulta essere molto più che un prospetto interessante. Il centrocampista francese può ricoprire diversi ruoli, dal mediano al trequartista, insomma un jolly con tanta fisicità che, superato il necessario periodo di ambientamento, potrebbe risultare davvero utilissimo alla causa nerazzurra.

Conti alla mano, il Liverpool ha speso poco oltre 500 milioni di euro nell’ultima campagna acquisti e, tra gli altri, ha acquisito le prestazioni del 18enne difensore italiano Giovanni Leoni e, a quanto pare, non è stato un investimento in prospettiva, ma un vero e proprio obiettivo per l’immediato! Lo si evince dal fatto che sia stato inserito nella lista Champions che è un fatto che dà risposte incontrovertibili su quella che è la strategia, ma anche la volontà del club inglese. Nessuna squadra italiana ha “osato” investire i poco più di 30 milioni chiesti dal Parma per il suo cartellino e, presumibilmente, proprio perché non avrebbero trovato spazio per il giovanissimo difensore e quindi, al contrario della strategia del Liverpool, avrebbero tenuto in panchina o addirittura in tribuna o in una seconda squadra, quello che è un prospetto interessantissimo del nostro calcio. Si potrebbero fare innumerevoli illazioni su questo comportamento delle società nostrane e, probabilmente, ne parleremo in uno dei nostri prossimi articoli. Seguiteci per saperne di più!

Luigi A. Cerbara

Fonti foto: goal.com; padovacalcio.it; milannews.it