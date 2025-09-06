Home News Gattuso e Baldini, debutti vincenti! Qualificazioni al mondiale 2026: cade la Germania,...

Gattuso e Baldini, debutti vincenti! Qualificazioni al mondiale 2026: cade la Germania, pareggia l’Olanda, nessun problema per le altre “grandi”

Glauco Dusso
Quinto turno di gare per andare a giocarsi la rassegna nordamericana, gli azzurri si rimettono in corsa mentre steccano solo tedeschi e oranje

Qualificazioni al mondiale del 2026. Gennaro Gattuso, il più atteso, nel suo esordio a Bergamo contro l’Estonia fa la voce grossa. L’Italia vince 5-0 e si rilancia alla rincorsa della Norvegia prima in classifica che osservava un turno di riposo. Le reti sono firmate da Kean, Retegui (2), Raspadori e Bastoni. Gli azzurri ci hanno messo più di un tempo a sbloccare il risultato ma la prova comunque è da considerarsi positiva. Si attendono magari test con avversari più temibili. Adesso Haaland e compagni distano 6 punti, l’Italia ha una partita in meno, 3 contro le 4 dei norvegesi. Con una gara in più della squadra di Gattuso secondo nel girone c’è Israele, che ha battuto la Moldavia in trasferta (0-4). Lunedì la sfida agli azzurri terzi a tre punti di distanza.

Il c.t. Gattuso saluta il pubblico di Bergamo – Fonte derbyderbyderby.it

C’è stato ieri un altro esordio per i colori italiani. Nelle qualificazioni all’europeo under 21 vince alla prima Silvio Baldini. I suoi ragazzi superano il Montenegro 2-1 dopo essere andati in svantaggio nel primo tempo a causa del gol di Kostic. Nella ripresa ribaltano la partita Lipani e Koleosho su rigore.

Torniamo alle qualificazioni al mondiale del prossimo anno. Nella quinta giornata spicca soprattutto la sconfitta della Germania in Slovacchia. Finisce 2-0 per i padroni di casa. Nessun problema per la Spagna in Bulgaria (0-3) e per il Belgio in Liechtenstein (0-6). L’Olanda impatta con la Polonia 1-1 mentre la Francia supera l’Ucraina, padrona di casa ma in campo neutro per le note vicende, 0-2. Bella vittoria anche per la Svizzera, 4-0 con il Kosovo, dove c’è da segnalare la rete del nuovo acquisto dell’Inter Akanji.

La disperazione tedesca dopo la sconfitta in Slovacchia – Fonte calciozz.it

Infine successi senza problemi per Portogallo (0-5) e Inghilterra (2-0) rispettivamente in trasferta contro l’Armenia e in casa con Andorra. La squadra di Tuchel non convince ancora a pieno. Doppietta per Cristiano Ronaldo che arriva a 942 gol in carriera, 140 con i lusitani. Da evidenziare, concludendo, Dusan Vlahovic ancora in gol nella vittoria di misura della Serbia in Lettonia.

