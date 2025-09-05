Messi in lacrime nella sua ultima in casa con l’Argentina, il Milan saluta Bennacer, Kostić si prende la Juve

Tempo di lettura 3 minuti

Lionel fa doppietta e l’Albiceleste ottiene un’altra vittoria nel girone Sud America di qualificazione mondiale. I rossoneri sfoltiscono il loro centrocampo con Ismaël che si accasa alla Dinamo Zagabria. Filip sembra essersi guadagnato completamente la fiducia di Igor Tudor

L’Argentina, ad una giornata dal termine del girone Sud America, è già qualificata al mondiale 2026 come prima assoluta con 38 punti, davanti al Brasile secondo a ben 10 lunghezze di distanza. La partita vinta per 3-0 con il Venezuela (Messi 39′ e 80′, Lautaro Martinez 76′) è stata l’ultima in casa per Lionel Messi! Mancano le conferme ufficiali, ma i segnali c’erano tutti, le sue lacrime nel riscaldamento, la famiglia allo stadio, il bacio ai figli prima dell’inizio e le sue dichiarazioni post partita. La pulce ha ammesso che non ha ancora preso una decisione definitiva, ma che lo farà con cognizione di causa perché se non sarà al top non prenderà parte al mondiale 2026. Siamo in procinto di assistere all’epilogo della carriera di uno dei più grandi calciatori di sempre e l’unica consolazione potrebbe essere quella di avere avuto la fortuna di poterlo ammirare sui campi di tutto il mondo! Certamente non è ancora ufficialmente calato il sipario e avremo modo di ringraziarlo più in là per quanto ci ha regalato, speriamo possa essere il più in là possibile!

Ismaël Bennacer si trasferisce in Croazia e precisamente alla Dinamo Zagabria del Presidente Zvonimir Boban, colui che lo volle al Milan. L’algerino, sotto contratto con i rossoneri sino al giugno 2027, parte in prestito annuale con diritto di riscatto. Il rapporto tra società e calciatore non è idilliaco e Ismaël cerca una piazza dove riscattarsi dalle ultime grigie annate particolarmente magre di soddisfazioni per lui.

Tornato a casa dal prestito al Fenerbahçe, Filip Kostić ha scalato la classifica di gradimento del tecnico Tudor sino a costringere la società a fare muro sulle innumerevoli richieste pervenute per acquisire le prestazioni del calciatore serbo. Richieste in primis dell’ex tecnico del Fenerbahçe Mourinho che voleva la sua conferma al termine del prestito, di quelle dell’Atalanta, della Roma, dell’Olympiacos, del Benfica. Igor Tudor ha visto in lui l’uomo giusto per la sua fascia sinistra e non vuole privarsene. Filip, dopo l’assist per il connazionale Vlahovic che ha portato al goal vittoria contro il Genoa, si appresta a scendere in campo da titolare contro l’Inter, in quel derby d’Italia che potrebbe consegnarli la titolarità per l’intera stagione.

Luigi A. Cerbara

Fonti foto: rsi.ch; spaziomilan.it; goal.com