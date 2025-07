L’Arsenal ha trovato il suo bomber: vicino l’arrivo di Gyokeres

Tempo di lettura 1 minuto

L’attaccante aveva da tempo annunciato che avrebbe lasciato Lisbona, quasi fatta per l’approdo in Premier League, sponda Gunners. Intanto il club londinese allenato da Arteta ufficializza Zubimendi costato 60 milioni di euro

Uno degli attaccanti più forti in cerca di una casacca ha probabilmente trovato casa. Viktor Gyokeres, dopo il divorzio annunciato dallo Sporting Lisbona, sarà con tutta probabilità la nuova punta dell’Arsenal. I londinesi erano alla ricerca di un bomber di razza, elemento mancato tantissimo l’anno scorso per colpa degli infortuni. Addirittura Arteta piazzò Merino in avanti a un certo punto della stagione. Per una cifra vicina agli 80 milioni di euro il cannoniere svedese andrà a colmare quella lacuna e potrà misurarsi con il campionato più prestigioso d’Europa. Si era parlato di Sesko per l’Arsenal nelle scorse settimane. Poi l’affondo decisivo su Gyokeres autore di 54 reti in 52 match lo scorso anno. Questo sarà un passo decisivo per la sua carriera, chissà se si confermerà anche ad alti livelli come la macchina da gol che abbiamo visto in Portogallo. Il club londinese ne ha bisogno, anche per portare in bacheca quel titolo inglese (Premier) che manca dal 2004. L’Arsenal intanto ha ufficializzato il centrocampista Martin Zubimendi, nelle casse della Real Sociedad andranno 60 milioni di euro.

Glauco Dusso