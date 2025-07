Davide Ancelotti diventa “grande” e guiderà il Botafogo, Delio Rossi riparte da Foggia

Tempo di lettura 1 minuto

Continuano gli approdi di allenatori sulle panchine del mondo calcistico, padre e figlio si separano in Brasile mentre c’è un gradito ritorno in Puglia

Si susseguono dunque le novità per quanto concerne gli allenatori. Dal Brasile la news più interessante. Finisce, infatti, al momento il sodalizio tra Carlo e Davide Ancelotti. Il neo c.t. del Brasile, che aveva il figlio nel suo staff, si prepara a separarsi da lui. Il Botafogo, infatti, ha deciso di puntare su Davide Ancelotti come allenatore. Prima esperienza per lui da primo allenatore dopo una carriera fatta nell’entourage del padre. Finisce quindi il regno di Renato Paiva dopo l’eliminazione agli ottavi del mondiale per club.

Tornando in Italia troviamo un gradito ritorno. Si tratta di Delio Rossi che siederà, di nuovo, sulla panchina del Foggia in C. Aveva deciso di separarsi dai rossoneri nel 2023 dopo la finale playoff persa sempre in C, adesso torna in sella con i Satanelli. Terza esperienza a Foggia per lui, la prima è avvenuta nella stagione 1995/96.

Glauco Dusso